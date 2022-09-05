خروج جزئي لجرار قطار عن القضبان جنوب بورسعيد دون إصابات

بورسعيد - محمد عزام

شهدت منطقة الرسوة جنوب محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، خروج جزئي لجرار قطار من على القضبان بمنطقة الرسوة بالقرب من منفذ النصر جنوب محافظة بورسعيد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بخروج جزئي لجرار قطار من على القضبان بمنطقة الرسوة بالقرب من منفذ النصر جنوب بورسعيد، فانتقلت قوات الأمن الأمن إلى مكان الواقعة برفقة فريق بحث جنائي ورجال هيئة السكة الحديد، ويجرى تسيير الحركة المرورية في المنطقة بانتظام، كما يجري التعامل مع الجرار، وإعادته لمساره.

ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة والأسباب الفنية لخروج جرار القطار عن مساره على القضبان.

وأكد مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد في بورسعيد على أن حركة القطارات لم تتأثر بالخروج الجزئي لجرار القطار عن مساره، وأنها تسير بصورة منتظمة، وأنه سيجرى إعادة الجرار إلى مساره في وقت قليل عقب انتقال المعدات اللازمة إلى مكان الواقعة.