اليوم السابع
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"حياة كريمة" توقع الكشف على 1352 مواطنا فى قرية بنى سلامة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:48 م
"حياة كريمة" توقع الكشف على 1352 مواطنا فى قرية بنى سلامة قافلة طبية - مبادرة حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توقيع الكشف الطبي على 1352 مواطنا، ضمن القافلة الطبية المتواجدة في قرية بنى سلامة التابعة لمركز منشأة القناطر، والتي استمرت على مدار يومي 2 و 3 سبتمبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت "حياة كريمة" في بيان لها، إلى توقيع الكشف الطبي على 1352 مواطنًا، في 8 تخصصات طبية في القافلة، وتحويل حالتين للكشف عليهم بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان وإقامة ندوات تثقيف صحى للأهالي، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حياة كريمة
حياة كريمة

 

 


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