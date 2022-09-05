جهاز تنظيم المخلفات يحدد إجراءات الموافقة للمنشآت الصناعية على العمل في المجال

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز على عدد من القرارات الهامة، منها تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة .

وأوضح العربى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإجراءات مرتبطة حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة ، متوسطة ، فوق متوسطة ) بالإضافة الى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قـرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئـة رقـم 113 لسنة 2022 ، والتى تتعلق بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أوأجهزة المدن العمرانية الجديدة .

وأشار العربي أن المجلس أيضا وافق على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة.