جمعية "المرأة والمجتمع" تنظم منتدى لمناقشة مخاطر التغيرات المناخية غداً

كتب ــ لؤى على

تنظم جمعية المرأة والمجتمع وشركاء مبادرة "تمكين "، منتدى حول التغيرات المناخية وتداعياتها على المجتمع المصرى بمختلف فئاته، وذلك فى إطار برامجها للتوعية المجتمعية.

يأتى اللقاء ضمن برنامج المنتدى التربوي العربي للتنمية المستدامة فى دورته السادسة، تحت عنوان "رسائل مجتمعية للحد من التغيير المناخي"، بالمشاركة مع المبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية.

ويناقش المنتدى أزمة التغيرات المناخية، بهدف التعريف بمخاطرها، وتأثيرها علي الإنسان والمجتمع في مصر، وكيفية تعامل الفئات المتعددة مع قضايا المناخ، ويعقد المنتدى غدا الثلاثاء 6 سبتمبر، بمركز التعليم المدني بالجزيرة فى الزمالك.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدي مشاركة واسعة من الهيئات الحكومية، من بينها البيئة والتضامن والثقافة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

كما يشارك خبراء من المجتمع المدني و القطاع الخاص واتحاد الصناعات والجامعات المصرية، والبرلمانين وعدد من الشبكات الوطنية والإقليمية المعنية بالتعليم والمرأة والبيئة.

ويركز المنتدي علي مناقشة عدة محاور، منها التوجهات الاستراتيجية و السياسات التوجهيهة للحفاظ علي البيئة، وأهمية تفاعل المجتمع المدني مع قضايا التغيير المناخي، وبناء شراكات تنموية للحد من مخاطره.

وأكدت سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع، أن المنتدي يسعي إلى وضع خارطة طريق للعيش المشترك، بهدف تضافر الجهود للحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، عبر تفعيل أدوار المؤسسات التعليمية والثقافية والصناعية، وتعزيز دور المرأة والشباب في تبني حملات التوعية والحفاظ علي البيئة من الانبعاثات الضارة، والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.