جامعة أسوان تشارك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للمشروعات الذكية

أسوان- صلاح المسن

شاركت جامعة أسوان فى إجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وشارك الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث ممثلا للجامعة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تقام فعالياتها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ علي البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والعمل علي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في: تصريحات صحفية"على مشاركة الجامعة بدعوة أبنائها الباحثين والزملاء من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتقديم المشروعات البحثية والتطبيقية التى تتوافق مع شروط المبادرة.

حضر الإجتماع بعض القيادات التنفيذية وممثلى وزارة الاتصالات والمجتمع المدنى والمرأة، كما شهد الاجتماع عرض العديد من المقترحات والأفكار والرؤى وذلك برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذي شدد على ضرورة قيام اللجنة المختصة بالمحافظة بالتكامل مع كافة الجهات للعمل بروح الفريق الواحد لحصر كافة الأفكار لإختيار الأفضل منها حتى يتم المشاركة فى الـ 6 مجالات بإسم المحافظة والهادفة لتحقيق الصالح العام للظهور بالمظهر المشرف والراقى ، ( http://www.sgg.eg ) منذ 21 أغسطس الماضى وتستمر حتى 7 سبتمبر الجارى.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه يأتي الاجتماع فى إطار إستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP 27 ) ، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.