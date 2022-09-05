تنفيذ حملات نظافة لشوارع مدينة العريش تشمل الميادين ومحيط المدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش، حملات نظافة شملت الميادين الرئيسية ومحيط مناطق المدارس، وقال أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إن الحملات شملت إزالة مخلفات القمامة ونظافة الشوارع وتوفير بيئه نظيفة استجابة لشكاوي المواطنين ، وشملت شارع 23 يوليو وشارع بورسعيد ، ميدان النصر والساعة، ومحيط المكتبه العامة وكوبري ابو طالب ومدرسه مصطفي حقي بالفواخرية.

أضاف، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم الدفع بمعدات شركة النظافة والعمال والمشرفين لمناطق قطاع خدمات المساعيد، مشيرًا إلى أنه، يجرى وسط المدينة رصف شارع 26 يوليو والفرعيات منه استكمالا لرصف المحاور والطريق الدولي بالمساعيد، وشارع الفاتح.

وتابع، أنه تم طرح الترخيص بحق الأنتفاع للساحه الرياضيه بحي الزهور، وجلسة المزاد العلنى المحلى يوم الثلاثاء 6 /9 / 2022.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش تنفيذ إزالة بقطاع وسط المدينة دائرة قسم شرطة ثالث العريش، تم خلال الحملة تنفيذ 8 قرارات إزالة بحضور رئيس قسم التنظيم ومسؤول قسم الإزالات بمجلس العريش ومنطقة الفواخرية والمساعيد والزهور.

كما تم تنفيذ حملة إزالة بقطاع وسط المدينة دائرة قسم شرطة ثان العريش بمنطقة ال أيوب والساحل وكرم أبو نجيلة ، وحملة بدائره قسم شرطة أول العريش وتضمن تنفيذ إزالات أسوار تعدي علي أملاك الدولة، وإزالة طبقة خرسانة بلاطة في أرض زراعية، وازالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بشارع العشرين نطاق الزهور وعشش بجوار مدرسة الشهيده ندى الابتدائيه ، وتعدي تجار الخردة علي أملاك الدولة بشارع أسيوط داخل الكتل السكانية.

وقام قسم الاشغالات والتراخيص التجارية بحملة إشغالات بشارع علي بن أبي طالب وشارع أسيوط، ورفع كافة الإشغالات من نهر الطريق، وإيداع المضبوطات المخازن لاتخاذ الإجراءات القانونية.