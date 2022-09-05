تنسيق الدبلومات الفنية.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات؟

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى خطوات تسجيل طلاب الدبلومات لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهى:

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السرى لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).

• ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب.

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

• يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق.

• تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

• تُجرى الامتحانات فى المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.