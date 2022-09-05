"تموين الإسكندرية" تضبط مصنعا لحيازته مواد غذائية وخامات منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع لحيازته سلع غذائية ومواد منتهية الصلاحية بغرض اعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى وتم ضبط التحفظ على 20 برميل بداخلة انواع مختلفة من الجبن منتهية الصلاحية بإجمالى كمية قدرها 4000 كجم ,25 برميل لب تفاح منتهية الصلاحية زنة الواحد 110 كجم بإجمالى كمية قدرها 2750 كجم ,12 برميل مركز عصير منتهى الصلاحية زنه البرميل الواحد 110كجم بإجمالى كمية قدرها 1320 كجم.

كما تم ضبط 70 كرتونة عصير أنواع مختلفة منتهية الصلاحية داخل كل كرتونة 12 عبوة واحد لتر بإجمالى كمية قدرها 840 لتر ,20 شيكارة فاصوليا جافة عليها علامات فساد ظاهرى وتغير فى الخواص ومشكوك فى صلاحيتها بإجمالى كمية قدرها 500 كجم ,4 قرص جبنة رومى منتهية الصلاحية.