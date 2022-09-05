تموين الأقصر تحرر 289 محضرا ضد مزارعى القمح لتصرفهم فى 16250 إردبا وعدم توريدها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل فى لجان الحصر الفعلى للمساحات المسجلة بحيازات القمح في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة المزارعين المخالفين لقرارات التوريد أو الذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، حيث تم تحرير 289 محضر ضد مزارعي القمح بغرامات تصل لـ28 مليون و763 ألف جنيه ضدهم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت تلك الحملات منذ بداية شهر يوليو الجارى وحتى الآن، فى تحرير 289 محضر ضد مزارعين للتصرف في كمية أقماح محلية قدرها 16250 أردبا و58 قمح، وعدم توريدها للمطاحن وذلك بإجمالي غرامة بمبلغ قدره 28 مليونا و763 ألفا و526 جنيها، مشدداً على أنه تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مؤكداً أن المزارعين عليهم الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردبا للفدان.

وناشد الدكتور تامر صلاح، جميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.