تفاصيل الاستعداد لمهرجان إيطالي لسباق الدراجات للترويج لمعالم سيناء السياحية

جنوب سيناء - محمد حسين

تستعد محافظة جنوب سيناء، لإقامة مهرجان سباق دراجات ينظمه عدد من الدراجين الإيطاليين فى أبريل 2023، وخلاله ينقلون رسالة للعالم توضح أهم مناطق المحافظة السياحية .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن السباق يقوم به راكبو الدراجات الإيطاليين للترويج والتنشيط السياحي لمدن المحافظة والمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وأضاف أنه فى هذا السياق والاستعداد للمهرجان سبق والتقى "ميكايلى ادامى" منظم سباق الدراجات الايطالى لوضع ترتيبات الانطلاقة .

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن السباق مزمع إقامته أبريل 2023 ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين من 100 إلى 150 متسابقا من إيطاليا وجنسيات مختلفة وسوف يكون خط السير على أربعة مراحل يبدأ من مدينة شرم الشيخ الى مدينة طور سيناء كمرحلة أولى والمبيت بها، والمرحلة الثانية من مدينة الطور الى مدينة سانت كاترين والمبيت، والمرحلة الثالثة منها الى مدينة دهب والمبيت بها ،والمرحلة الرابعة منها الى مدينة شرم الشيخ كمحطة أخيرة وسوف يتم التنظيم عن طريق احدى الشركات السياحية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.