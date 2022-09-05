تفاصيل الأنشطة الدعوية بمساجد الأقصر.. تطوير 12 مسجدا وعقد 2424 جلسة للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وحصاد الأنشطة الدعوية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه شمل الحصاد فى القطاع الدينى عقد فعاليات مجلس الإقراء الأول، وعقد فعاليات الأسبوع الثقافى الأول، وعقد عدد 33 درس من الدروس المنهجية، وعقد عدد 2424 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى، وعقد عدد 3 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، واعتماد عدد 17 خطيب مكافأة، وفى اللقاءات والندوات والتثقيف تم عقد عدد 11 اجتماع مع العاملين بالمساجد.

أما فى فرش المساجد فقد تم فرش مسجد الشيخ على بقرية العطيات بالقرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 343 متر، وفى المتابعة والتقويم قام مدير المديرية بجولة ميدانية للمرور على مساجد مدينة الطود، وتم إصدار 51 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، وفى رعايه العاملين والتقييم تم إصدار بطاقة رعاية صحية للعاملين بالمديرية، وإصدار 14 قرار إحالة للتقاعد للعاملين، ومنح عدد 11 موظف بالمديرية قرض حسن وفق القواعد المتبعة.

وفى مجال القطاع الهندسى ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، تم العمل فى صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة إنجاز بلغت 30 % ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد أبوسلام بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 45% ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الإيمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة إسنا بنسبة انجاز بلغت 75% وما زال العمل فيه جارياً، وصيانة وترميم مسجد النقشبندى بالحميدات شرق بإسنا بنسبة انجاز بلغت95% وما زال العمل فيه جارياً، ومسجد السلام بنجع ابو قليعى بحاجر ارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 75%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد السلام بالرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 95%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد الخن ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا بنسبة انجاز بلغت 15%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد العبادين بقامولا بمركز ومدينة القرنة بنسبة انجاز بلغت 65%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد احمد ابراهيم بالزناقطة بمنشاة العمارى بمدينة الأقصر بنسبة انجاز بلغت 45%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد العطلات باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جارياً، ومسجد أبوبكر الصديق بارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 60%ومازال العمل فيه جارياً.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، على أنه قامت المديرية بإستلام 100 عمامة أزهرية من الوزارة، كما استلمت 300 زى أزهرى من الوزارة، وذلك لتسليمها للأئمة والدعاة، كما تم عقد فعاليات مسابقة القراءة الصيفية وتقدم لها عدد 10 متسابقين، وعقد الفعاليات الأولية للمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتقدم لها عدد 27 متسابق، وعقد فعاليات مسابقة المتقدمين لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم وتقدم لها عدد 22 متسابق، وعقد الفعاليات الأولية لمسابقة أعضاء المقارئ وتقدم لها عدد 212 متسابق، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.