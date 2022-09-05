اليوم السابع
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تعرف على لوحة مشهد المحاكمة فى العالم الأثرية بمتحف الغردقة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:37 ص
تعرف على لوحة مشهد المحاكمة فى العالم الأثرية بمتحف الغردقة لوحة مشهد المحاكمة فى العالم
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يضم متحف آثار الغردقة عدة قطع أثرية ذات قيمة تاريخية منها لوحة مشهد المحاكمة فى العالم، والتي تسمي لوحة السيدة " تا بثت" الشهيرة.

وتنتسب هذه اللوحة للسيدة تا بثت وهي مشهد للمحاكمة في العالم الآخر، كما تظهر ستة أسطر من الكتابة الهيروغليفية التي تحتوي على تلاوة طقسية وبعض التفاصيل عن سيرة صاحبتها الذاتية.

وعثر على تلك اللوحة بمنطقة الشيخ بالقرنة، بمحافظة الأقصر، وترجع للعصر المتأخر الأسرة 26 ما بين(664- 525 ق. م) ومصنوعة من مادة الخشب.

كما يضم متحف آثار الغردقة بعض أدوات الكتابة قدماء المصريين من حافظة مستطيلة للألوان (الأصباغ) والأقلام وقدر من الماء لإذابة اللون ( الصبغة) وأقلام البوص التي تستخدم في الكتابة.

 

إدارات الكتابة عند الفراعنة
إدارات الكتابة عند الفراعنة

 

لوحة مشهد المحاكمة فى العالم
لوحة مشهد المحاكمة فى العالم

 


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لوحة مشهد المحاكمة

ادوات الكتابة عند المصريين



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