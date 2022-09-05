اليوم السابع
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تعرف على عدد الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من تقاوى الخضر

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:20 م
تعرف على عدد الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من تقاوى الخضر وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 26 صنفا جديدا من تقاوي محاصيل الخضر، والتي شملت 11 محصولا هاما تمثلت في “الفاصوليا، البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الطماطم، البازلاء، اللوبيا، الفلفل، القثاء، الباذنجان، والكوسة”.
 
يأتي ذلك ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية،  تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
 
ويهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.
 
وتتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.
 
 
 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

المزارع

الخضر التقاوى



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