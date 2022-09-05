تعرف على تفاصيل مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية

كتبت ــ أسماء نصار

وافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية "ADP" على إطلاق مبادرة التمويل الاخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة، وذلك تزامنا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وفى التقرير التالى نتعرف تفاصيل مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية.

1- المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم ‏.

2- تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويلمتناهى الصغر ‏من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية ‏ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي .

3-تضم مشروعات تطوير مراكز تجميع الألبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبيةوالعطرية والتقاوى والزراعات التعاقدية.

4- تتعاون مبادرة التمويل الأخضر مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية .

5-المحفظة الائتمانية له بلغت حوالي 3 مليارات جنيه.

6- تم إقراض الأنشطة الزراعية باكثر من 9,3 مليار جنيه بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد لتمويل حوالي 23 ألف مشروع‏في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطويرالري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.