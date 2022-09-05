تعرف على الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع بها اليوم

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن تواجد 10 سفن علي أرصفة موانئ الهيئة، تم خلالهم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و672 شاحنة و83 سيارة .
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 302 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 370 شاحنة و29 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس PAN Regina وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .
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