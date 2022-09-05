اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع بها اليوم

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:00 ص
تعرف على الحركة البحرية لموانئ البحر الأحمر وتداول البضائع بها اليوم موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن تواجد 10 سفن علي أرصفة موانئ الهيئة، تم خلالهم تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و672 شاحنة و83 سيارة .
 
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 302 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 370 شاحنة و29  سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس PAN Regina وغادرت  السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.
 
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية "وصول وسفر"، للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .
 

 


البحر الاحمر

اخبار المحافظات

الغردقة

اخبار مصر

اخبار الموانئ البحرية

موانئ البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة