تعرف على أعداد المصلين فى قداسات عيد النيروز

كتب ــ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد النيروز ، يوم 11 سبتمبر، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفال بعيد النيروز يكون صلوات القداس فقط، موضحا أنه غير معلوم حتى الآن مكان ترأس البابا تواضروس القداس، مشيرا إلى أن كل الإيبارشيات ستحدد وفق ظروفها الأعداد التى تستطيع أن تستوعبها.

وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون فرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر لحد ثالث يوم عيد الصليب ، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظل الصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.