ترامب يهاجم "فوكس".. ويعرض مساعدة "‏CNN‏": سأجعلها "منجم ذهب"‏

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز بالدفع بأجندة ديمقراطية بينما عرض مساعدة شبكة سي إن إن المنافسة لتصبح "منجم ذهب" من خلال التحول إلى الاتجاه المحافظ.
كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "رائع! فوكس نيوز تدفع حقًا أجندة الديمقراطيين، والديمقراطيون يزدادون سوءا، كل يوم الكثير من الديموقراطيين الذين تمت مقابلتهم يواجهون بأسئلة لينة فقط، ثم يتم جمع نظرائهم الجمهوريين".
ثم ذكر الرئيس السابق في منشوره قائلا "شبكة سي إن إن منافسة فوكس"، التي وصفها ترامب منذ فترة طويلة بأن أخبارها مزيفة.
وكتب: "إذا كانت التقييمات المنخفضة لشبكة سي إن إن متحفظة، فإنها ستكون منجم ذهب مطلقًا، وسأساعدهم على القيام بذلك".
تواجه سي إن إن مشكلة انخفاض المشاهدات ووعد كريس ليخت، رئيس CNN الجديد ، بأن الشبكة ستجدد التزامها بالموضوعية والإنصاف بعد اتهامات من اليمين حول النزعة الحزبية والإثارة للشبكة.
في رسالته ، انتقد ترامب على وجه التحديد المساهم في قناة Fox News كارل روف ، الذي انتقد ترامب خلال ظهوره الأخير.
انتقد روف، الذي كان مستشارًا بارزًا للرئيس السابق جورج دبليو بوش ، ترامب بسبب تعامله مع معلومات سرية في أعقاب بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا ، قائلاً إنه "ليس لديه سلطة قانونية" للاحتفاظ بالسجلات الرئاسية.
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