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ترامب يهاجم "فوكس".. ويعرض مساعدة "‏CNN‏": سأجعلها "منجم ذهب"‏

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:01 م
ترامب يهاجم "فوكس".. ويعرض مساعدة "‏CNN‏": سأجعلها "منجم ذهب"‏ ترامب
كتبت - نهال أبو السعود

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اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز بالدفع بأجندة ديمقراطية بينما عرض ‏مساعدة شبكة سي إن إن المنافسة لتصبح "منجم ذهب" من خلال التحول إلى الاتجاه المحافظ.‏
 
كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "رائع! فوكس نيوز تدفع حقًا أجندة الديمقراطيين، ‏والديمقراطيون يزدادون سوءا، كل يوم الكثير من الديموقراطيين الذين تمت مقابلتهم يواجهون بأسئلة لينة ‏فقط، ثم يتم جمع نظرائهم الجمهوريين".‏
 
 
ثم ذكر الرئيس السابق في منشوره قائلا "شبكة سي إن إن منافسة فوكس"، التي وصفها ترامب منذ فترة ‏طويلة بأن أخبارها مزيفة.‏
 
وكتب: "إذا كانت التقييمات المنخفضة لشبكة سي إن إن متحفظة، فإنها ستكون منجم ذهب ‏مطلقًا، وسأساعدهم على القيام بذلك".‏
 
تواجه سي إن إن مشكلة انخفاض المشاهدات ووعد كريس ليخت، رئيس ‏CNN‏ الجديد ، بأن ‏الشبكة ستجدد التزامها بالموضوعية والإنصاف بعد اتهامات من اليمين حول النزعة الحزبية والإثارة ‏للشبكة.‏
 
في رسالته ، انتقد ترامب على وجه التحديد المساهم في قناة ‏Fox News‏ كارل روف ، الذي انتقد ‏ترامب خلال ظهوره الأخير.‏
 
انتقد روف، الذي كان مستشارًا بارزًا للرئيس السابق جورج دبليو بوش ، ترامب بسبب تعامله مع ‏معلومات سرية في أعقاب بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا ، ‏قائلاً إنه "ليس لديه سلطة قانونية" للاحتفاظ بالسجلات الرئاسية.‏
 
 

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