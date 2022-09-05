ترامب يهاجم "فوكس".. ويعرض مساعدة "‏CNN‏": سأجعلها "منجم ذهب"‏

كتبت - نهال أبو السعود

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز بالدفع بأجندة ديمقراطية بينما عرض ‏مساعدة شبكة سي إن إن المنافسة لتصبح "منجم ذهب" من خلال التحول إلى الاتجاه المحافظ.‏

كتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "رائع! فوكس نيوز تدفع حقًا أجندة الديمقراطيين، ‏والديمقراطيون يزدادون سوءا، كل يوم الكثير من الديموقراطيين الذين تمت مقابلتهم يواجهون بأسئلة لينة ‏فقط، ثم يتم جمع نظرائهم الجمهوريين".‏

ثم ذكر الرئيس السابق في منشوره قائلا "شبكة سي إن إن منافسة فوكس"، التي وصفها ترامب منذ فترة ‏طويلة بأن أخبارها مزيفة.‏

وكتب: "إذا كانت التقييمات المنخفضة لشبكة سي إن إن متحفظة، فإنها ستكون منجم ذهب ‏مطلقًا، وسأساعدهم على القيام بذلك".‏

تواجه سي إن إن مشكلة انخفاض المشاهدات ووعد كريس ليخت، رئيس ‏CNN‏ الجديد ، بأن ‏الشبكة ستجدد التزامها بالموضوعية والإنصاف بعد اتهامات من اليمين حول النزعة الحزبية والإثارة ‏للشبكة.‏

في رسالته ، انتقد ترامب على وجه التحديد المساهم في قناة ‏Fox News‏ كارل روف ، الذي انتقد ‏ترامب خلال ظهوره الأخير.‏

انتقد روف، الذي كان مستشارًا بارزًا للرئيس السابق جورج دبليو بوش ، ترامب بسبب تعامله مع ‏معلومات سرية في أعقاب بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مقر إقامته في مارالاجو في فلوريدا ، ‏قائلاً إنه "ليس لديه سلطة قانونية" للاحتفاظ بالسجلات الرئاسية.‏