اليوم السابع
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تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:31 م
تحصين 207 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع حيث تم تحصين  207908 رؤوس ماشية خلال الفترة من 14 /7/ 2022 حتى اليوم.
 
ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الماشية بأنواعها المختلفة والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد الحماية من المرضين وسيلة مهمة لحماية الثروة الحيوانية وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتي تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية مؤكداً على استمرار الحملات بكافة قرى ونجوع ومدن المحافظة حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات. 
 
وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد 207908، بواقع 100847 رأساً من الأبقار، و77938 رأساً من الجاموس، و27854 رأساً من الأغنام، إضافة إلى 1269 رأساً من الماعز.
 

 


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