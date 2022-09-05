تحسن بالأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس لنهاية الأسبوع "فيديو"

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ، مشيرا إلى اعتدال حالة الجو وتحسن واضح فى الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 33 و34 درجة، وشمال الصعيد تتراوح بين 34 و35 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة .

وأشار إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من درجات الحرارة المحسوسة وفى نفس الوقت يعمل نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على تشتيت نسب الرطوبة وتلطيف الأجواء ليلا .

وحذر من نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 أمتار .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.