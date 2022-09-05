تحرير 2908 محاضر خلال حملات تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وخلال شهر أغسطس الماضى، عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2908 محاضر منها 1962 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و946 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 500 كيلو ملح و340 كيلو جبنه و160 كيلو لحوم و1 طن مخلل و540 كيلو لبن بودره و11طن و300 كيلو عسل جلوكوز و100 كرتونه مقرمشات و500 كيلو بنبون جميعهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها 1500 شيكاره أعلاف و1500 كيلو سماد و7500 كيلو كيماوى جميعم سلع غير صالحه للإستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء .