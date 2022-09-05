بوتين يوقع مرسوما بالموافقة على مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا الاتحادية

كتب أحمد عرفة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالموافقة على مفهوم السياسة الإنسانية لروسيا الاتحادية في الخارج، حيث ستدخل الوثيقة المؤرخة في 5 سبتمبر، حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للمفهوم، فإن المصالح الوطنية لروسيا في المجال الإنساني في الخارج هي "حماية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية، تعريف المجتمع العالمي بالتراث التاريخي والثقافي للشعب متعدد الجنسيات في روسيا الاتحادية وإنجازاته، الإثراء المتبادل لثقافات شعوب روسيا الاتحادية والدول الأجنبية، بما في ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى التراث الثقافي الروسي والعالمي، تطوير التعاون الإنساني الدولي على أساس عادل ومتبادل ومنفتح وغير تمييزي".

والمهمة ذات الأولوية في المفهوم هي "تعميق التعاون الثنائي في مجال الثقافة والعلوم والتعليم وسياسة الشباب والرياضة والسياحة مع الدول في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي: مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية ودونيتسك ولوجانسك .