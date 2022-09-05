بوتين: توليد الطاقة بالفحم في أوروبا ليس الحل الأمثل للرد على قطع غاز روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا لم تختر أفضل طريقة لحل المشكلات البيئية العالمية، مضيفا أنها حققت تقدما، لكن بعد قطع إمدادات الغاز الروسي، أعادت كل ما كان محرما، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الروسي أن جميع الدول تؤيد خفض الانبعاثات في الغلاف الجوي، لكن يجب القيام بكل شيء في الوقت المناسب، ويجب أن تكون المؤسسات الصناعية مستعدة لكن إذا قفزت أوروبا إلى الأمام، وحصلت على غاز روسي رخيص، ثم قطعت بنفسها إمداد هذا الغاز وشغلت على الفور كل شيء كان محرما، بما في ذلك توليد الطاقة بالفحم، فهذا بالطبع ليس الخيار الأفضل لحل مشكلة عالمية.

وتابع فلاديمير بوتين: أعتقد أن أهمية المشكلة التي نناقشها اليوم التغير المناخي وتلوث المحيطات بالتأكيد تجعل التعاون الدولي مطلوبا. ومن المستحيل خلاف ذلك، من غير الممكن حل المشكلات العالمية بالوسائل المحلية، موضحا أنه يجب أن نعيش من أجل ما يمكن أن نموت من أجله.

وأكد الرئيس الروسي أن القضايا البيئية التي يتم بحثها في المنتدى اليوم الاثنين هي الأكثر أهمية ليس فقط بالنسبة لروسيا، ولكن للبشرية جمعاء، متابعا: أنتم منخرطون في أكثر الأعمال أهمية وإثارة للاهتمام، يمكنكم تكريس حياتكم لهذا، واستحضر بوتين قولا وهو الإنسان بحاجة إلى العيش من أجل شيء يمكن أن يموت من أجله، وذلك قد يبدو غريبا لكن أنتم تمارسون نشاطا إنسانيا، هذا شيء يستحق العيش من أجله، وهو مجال عمل مهم للغاية ومثير للاهتمام.