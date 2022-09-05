برلماني عراقي: بغداد حريصة على استمرار العلاقات مع موسكو

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أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين حرص بلاده على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين بغداد وموسكو، لاسيما أن هناك مصالح اقتصادية وروابط ثقافية وتاريخية مشتركة بين البلدين الصديقين.



وأعرب عبد الله خلال لقائه مع السفير الروسي لدى العراق، إيلبروس كوتراشيف، عن أمله بحل النزاع وانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لأنها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك وفقا لما أوردته قناة "السومرية الإخبارية".



وناقش الجانبان الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آخر تطورات الأوضاع السياسية على الساحة العراقية والدعوة إلى التهدئة والحوار بين أطراف العملية السياسية.



من جانبه، أشار كوتراشيف إلى أن "روسيا شعبا وحكومة تدعم استقرار العراق وتتمنى أن تستمر الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية والشركاء في العملية السياسية، ومساندة المساعي والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في عموم البلاد والعودة إلى طاولة الحوار لحل المشاكل والأزمات".