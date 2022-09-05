بدء استلام أوراق القبول لطلاب البرامج المتخصصة بكلية الحاسبات جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية عن بدء استلام أوراق القبول والتسجيل للعام الجامعى الجديد 2022/2023 لطلاب البرامج المتخصصة الجدد وذلك اعتبارًا من 4 سبتمبر ولمدة أسبوع.
كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى:
1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة .
2-بطاقة الترشيح .
3- أصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .
4- عـدد 3 صور البطاقة، (الرقم القومـــي)
5- 6 صور شخصية للطالب .
6- 2 جند / 6 جند، (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).
أوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب :
• طلب الكشف الطبي .
• طلب الإلتحاق .
• إيصالات ســداد المصاريف، (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا) .
كما طالبت الكلية انه يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند، ولن يتم إستلام ملف الطالب من قبل الكلية في حالة نقص أي من المستندات المطلوبة .
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