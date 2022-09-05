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بدء استلام أوراق القبول لطلاب البرامج المتخصصة بكلية الحاسبات جامعة الإسكندرية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:56 ص
بدء استلام أوراق القبول لطلاب البرامج المتخصصة بكلية الحاسبات جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية عن بدء استلام أوراق القبول والتسجيل للعام الجامعى الجديد 2022/2023 لطلاب البرامج المتخصصة الجدد وذلك اعتبارًا من 4 سبتمبر ولمدة أسبوع.

كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة .

2-بطاقة الترشيح .

3- أصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .

4- عـدد 3 صور البطاقة، (الرقم القومـــي)

5- 6 صور شخصية للطالب .

6- 2 جند / 6 جند، (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).

أوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب :

طلب الكشف الطبي .

طلب الإلتحاق .

إيصالات ســداد المصاريف، (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا) .

كما طالبت الكلية انه يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند، ولن يتم إستلام ملف الطالب من قبل الكلية في حالة نقص أي من المستندات المطلوبة .

 

 

 


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