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بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:06 ص
بتوجيهات الرئيس السيسى..تسيير جسر برى من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء بالسودان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد جمعة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدد من المناطق في جمهورية السودان.
 
وفي ضوء ما سبق قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوى على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.
 
وجاء تسيير الجسر البرى بتوجيهات من الرئيس السيسى، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

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