بالأسماء..تفاصيل إصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارة أجرة بدراجتين بخاريتين بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل وأسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر، عقب اصطدامها بدراجتين بخاريتين على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح، وتم انتشال السيارة من الترعة ونقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمدينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كوبرى الفارسية بمدينة إسنا، يفيد بإنقلاب سيارة أجرة فى ترعة النواصر عقب اصطدامها فى دراجتين بخاريتين مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "السيد.ع.ب" 23 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، واشتباه كسر بالساق اليمنى، و"أحمد.ع.أ" 18 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر والحوض، و"أحمد.ج.أ" 18 اشتباه كسر بالفخذ الأيسر والحوض، و"أحمد.أ.إ" 18 سنة كسر بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"محمود.أ.م" 18 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، كما انتقل لموقع الحادث كل قيادات مدينة إسنا ورجال مركز شرطة إسنا، وتم انتشال السيارة الأجرة والدراجات من ترعة النواصر عقب الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.