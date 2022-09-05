انطلاق الجولة الثانية من "الحوار الوطنى" فى العراق

وكالات

انطلقت، اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية، بغداد، أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني، بحضور قوى سياسية فاعلة، مع استمرار غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله.

وحسب موقع العين الإخبارى، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أعمال الجلسة الثانية التي تجمع القوى السياسية، للخروج بحلول للأزمة السياسية انطلقت اليوم.

وأكد بيان مكتب الكاظمي، الذي يرعى الحوار، أن "جميع القوى السياسية حضرت الجلسة، مع استمرار مقاطعة التيار الصدري للجلسات".

وشهدت الجلسة الأولى التي عقدت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، بمبنى القصر الحكومي، مقاطعة التيار الصدري لها وعدم الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف وتقرب وجهات النظر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أطلق مبادرة تحت مسمى "الحوار الوطني"، على وقع اشتداد الأزمة السياسية.