انتشال سيارة ملاكى سقطت فى مياه ترعة الإبراهيمية بسمالوط المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال سيارة سقطت بترعة الإبراهيمية شمال سمالوط، ما أسفر عن وفاة عضو هيئة تدريس وجارى البحث عن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد ببلاغ نجده بسقوط سيارة في ترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن سيارة هي ملاكي وبالفحص السريع والتواصل تبين أن قائد السيارة عضو هيئة التدريس، ويجرى فريق الانقاذ النهري البحث الآن في ترعة الإبراهيمية علي الجثمان وتم رفع السياره من الترعة بمعرفة الأهالي والوحدة المحلية.