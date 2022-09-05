انتداب خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق شقة سكنية في العجوزة

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، خبراء المعمل الجنائي، لكشف ملابسات حريق داخل شقة سكنية بالعجوزة، وإعداد تقرير فنى عن أسباب الحريق وكيفية اندلاعه، وهل هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة في الجيزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.