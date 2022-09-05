النيابة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المتهم بقتل الطالبة أماني ببركة السبع

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المتهم بقتل الطالبة أماني ببركة السبع، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة أمس، ببلاغ الأهالي بالعثور على جثمان توصلت التحريات إلى أنه للمتهم بقتل الطالبة أماني بالطريق العام بقويسنا، وبجواره سلاح ناري بداخله فارغُ ظرف لعيار ناري من المستخدم على السلاح، وهاتفٌ محمول، فانتقلت النيابة العامة لمناظرته حيث تبينت إصابته بالصدر، وعاينت مسرح العثور على الجثمان، فتبينت أنه على جانب طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي، بجوار مسار قطار السكة الحديد.

هذا، وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها للتحقيق في سبب وفاة المذكور، حيث انتدبت مصلحةَ الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وبيانِ ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها، كما كلفتها بفحص السلاح الناري والظرف الفارغ للعيار الناري المضبوطين بجواره لبيان ما إذا كان السلاح هو ذاته المستخدم في حدوث إصابة المجني عليها أو المتوفى، وكلفت الإدارةَ العامة للمساعدات الفنية بفحص هاتفه، كما كلفت إدارةَ مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص المقاطع المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالمتهم للوقوف على حقيقتها، وطلبت تحريات الشرطة حول واقعة وفاته وصولًا لحقيقتها، كما طلبت ذويه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.