المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة في التجمع الخامس

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد على، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدره وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في الهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظه، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم شرطه الهرم محافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر (الميثامفيتامين)، كما حاز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر خمسه طلقات مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالأوراق.