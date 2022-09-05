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المدارس تسلم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. صور

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:52 ص
المدارس تسلم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. صور المدارس توزع استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان
كتب محمود طه حسين

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سلمت المدارس استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان، للانتهاء من كتابة الرغبات الخاصة بموقع التنسيق، حيث يسدد الطالب مبلغ 65 جنيها أثناء استلامه استمارة النجاح.
 
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تسليم إخطارات نجاح الثانوية العامة الخاصة بطلاب الدور الثاني 2022 لجميع الإدارات التعليمية، لتسليمها للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حتى يتمكنوا من التقديم بها على موقع تنسيق القبول بالجامعات. 
 
اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضى، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.
 
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.
 
طلاب الثانويه العامه
طلاب الثانويه العامه

توزيع استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان
توزيع استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان

المدارس توزع استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان
المدارس توزع استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان

 


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