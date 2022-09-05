المجلس التصديرى وغرفة الطباعة ينظمان معرض الشرق الأوسط بمشاركة 210 شركة

كتب إسلام سعيد

نظم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب وغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، معرض الشرق الأوسط الدولي الرابع عشر لصناعة الورق والكرتون والورق الصحي والتعبئة والتغليف والطباعة print 2pack والذي تم افتتاحه 3 سبتمبر 2022 بمركز المعارض الدولية، بمشاركة 210 شركة.

وحضر افتتاح المعرض كلا من المهندس نديم الياس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف ورئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق و الدكتور أبو بكر صار سفير دولة السنغال في جمهورية مصر العربية و المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وسامي صفوان رئيس مجموعة mepico السعودية ورئيس الوفد السعودي في المعرض.

وأعلن المهندس نديم إلياس استمرار العمل للانتهاء من استراتيجية الطباعة والتغليف والإعلان عنها قريباً، وذلك لتكون خارطة طريق للقطاع خلال السنوات المقبلة، بعد انتهاء استراتيجية 2016، مشيرا إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من الشركات بالقطاع للوصول إلي تصور واضح نحو هذه الاستراتيجية والاستعانة بمكاتب الخبرة العالمية في هذا التخصص.

وأكد المهندس نديم الياس، على جاهزية الشركات للتصدير وتوسيع عدد الشركات المصدرة، وذلك في إطار مساعي المجلس التصديري في الفترة الحالية لتحقيق معدلات زيادة سنوية لا تقل عن 10% ضمن استراتيجية تحقيق المائة مليار دولار صادرات والتي أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلي أن استراتيجية زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والكتب يجرى العمل عليها بالتوازي مع رؤية المجلس والغرفة للنهوض بصادرات القطاع والتي ارتفعت بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار.