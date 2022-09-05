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الكهرباء: المرور على عدادات مسبوقة الدفع ساهم فى انخفاض معدلات الفقد

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 ص
الكهرباء: المرور على عدادات مسبوقة الدفع ساهم فى انخفاض معدلات الفقد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرور شهريا بواسطة كشافى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص بالمبانى العشوائية والمخالفة ساهم فى انتظام عمليات الشحن، وبالتالى انخفاض معدلات الفقد بالشبكة القومية.
 
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع و الكودية بشكل دورى نتيجة أكتشاف عدد  من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقومون بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائية المستهلكة، لافتاً إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن بهذه العدادات وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.
 
وأوضح حمزة أن هناك حاليا  13 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكه القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائى

العدادات مسبوقة الدفع

وزاره الكهرباء

اليوم السابع بلس



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