الكشف على 500 مواطن خلال اليوم الأول للقافلة الطبية بالبياضية في الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الأثنين 5 سبتمبر، قافلة طبية شاملة بمدرسة الأمانى بقرية البياضية بالقنطرة غرب لمدة يومين، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا، وتتضمن القافلة 7 عيادات تخصصية تقوم بالكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحى.

وأضاف "حطب" انه بلغ إجمالى تردد المواطنين على العيادات خلال أول أيام فعاليات القافلة الطبية بإدارة القنطرة غرب 500 مواطن للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة وصرف العلاج بالمجان، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.