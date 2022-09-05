اليوم السابع
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الفاو: نستهدف بناء أنظمة صحية غذائية قادرة على مواجهة الكوارث

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:52 ص
الفاو: نستهدف بناء أنظمة صحية غذائية قادرة على مواجهة الكوارث منظمة الفاو - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور محمد يعقوب مساعد منظمة الفاو في مصر، إنه يتم التحول نحو أنظمة صحية غذائية عالمية أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث والأزمات .
 
وأضاف الدكتور محمد يعقوب خلال اطلاق فاعليات الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2030 أن مصر تعتمد علي استيراد 40% من الحبوب مشيرا إلي أن الزراعة تساهم في الصادرات السلعية بواقع 17% .
 
وأوضح الدكتور محمد يعقوب أنه يعانى 45 طفل حول العالم من الهزلان ما يرفع خطر وفيات الاطفال مشيرا إلي أن 8% من سكان العالم سيعانون من الجوع بحلول عام 2030 .
 
وتابع الدكتور محمد يعقوب أن وضع استراتيجية للغذاء والتغذية يؤمن الدول ويجعلها أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث مشيرا إلي ضرورة تأمين الغذاء الآمن عال الجودة .
 

الصحة

الفاو

الغذاء

التغذية



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