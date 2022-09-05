اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:28 م
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من معهد البترول الأمريكى..

"العالمية لمهمات الحفر" تحصل على شهادة تصنيع خطوط الزيت والغاز

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:32 م
"العالمية لمهمات الحفر" تحصل على شهادة تصنيع خطوط الزيت والغاز وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

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نجحت الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM إحدى شركات قطاع البترول، فى الحصول علي شهادة معهد البترول الأمريكي API-5L بالترخيص بتصنيع خطوط نقل الزيت والغاز بخطوط إنتاجها الحاليـة وكذلك تجديد شهادة API-5CT ، وذلك استمراراً للنتائج المتميزة للشركة وبالتوافق مع خطط التنمية للشركة وبعد دراسـة الإمكانيات الفنية التي تمتلكها.
 
جدير بالذكر أن شركة IDM هي إحدي شركات قطاع البترول المصري وتأسست وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية وتقوم بتصنيع وصيانة واختبار مواسير تبطين آبار البترول والغاز CASING Pipes  وخطوط نقل الزيت والغاز Line Pipes.
 
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