الصين تجدد إنذارا باللون الأصفر للتحذير من الإعصار "هينامنور"

كتب خالد إبراهيم

جدد المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الاثنين، إنذارا باللون الأصفر للتحذير من الإعصار "هيننامنور" الذى يعتبر الإعصار الـ11 للعام الجاري، مع اقترابه من شرقى الصين.

وقال المركز إن الإعصار الذى تم رصده على المياه على بعد 245 كيلومترا من جنوب شرق جزيرة تشوجياجيان فى مقاطعة تشجيانغ بشرقى الصين فى الساعة الخامسة صباحا، سيتوجه شمالا بسرعة تبلغ 20 الى 25 كيلومترا فى الساعة مع تراجع شدته ببطء، بحسب موقع "إذاعة الصين".

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق فى جيانغسو و تشجيانغ و شانغهاى أمطارا معتدلة الى غزيرة من صباح الاثنين حتى صباح الثلاثاء بسبب الإعصار، حيث سيصل منسوب هطول الأمطار فى بعض المناطق الى 80 مليمترا.

وتم حث السفن والقوارب على الاحتماء بالموانئ، ووُجهت الدعوة للمناطق ذات الصلة للاستعداد لأعمال الإنقاذ والإغاثة.

ويوجد فى الصين نظام للإنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربع مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشد إنذار، ويليه البرتقالى ثم الأصفر والأزرق.