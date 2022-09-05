الشركة المشغلة لخط الأنابيب "يامال- أوروبا": توقف إمدادات الغاز الروسي لبولندا

كتب أحمد عرفة

أكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب يامال-أوروبا، توقف إمدادات الغاز الروسي المتجهة إلى بولندا، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقد أشارت البيانات إلى أن تدفقات الغاز في نقطة مالنو على الحدود الألمانية هبطت إلى الصفر، بعد أن "كانت تنساب في وقت سابق اليوم عند 338 ألفا و298 كيلووات-ساعة".

وفى وقت سابق اتهم البيت الأبيض روسيا باستخدام الطاقة كسلاح من خلال إيقاف خط أنابيب "نورد ستريم 1"، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الأوروبيين بشأن تأمين إمدادات كافية من الغاز.

ويُذكر أيضا أنه جرى تعليق إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "التيار الشمالي ـ 1" في 31 أغسطس الماضي للصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ "بورتوفايا"، حيث كان من المتوقع استئناف ضخ الغاز أمس السبت. ولكن شركة "غاز بروم" الروسية أعلنت توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر هذا الخط لأجل غير مسمى بسبب وجود أعطال وأخطرت شركة "سيمنز" الألمانية بضرورة إصلاحها، بينما تقول الشركة الألمانية أن هذه الأعطال لا تؤثر على ضخ الغاز أصلا.