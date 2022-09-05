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الشرطة الكندية: 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 12:03 ص
الشرطة الكندية: 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان الشرطه الكنديه
كتب أحمد عرفة

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أكدت الشرطة الكندية، سقوط 10 قتلى فى حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اطلعت الشرطة الوطنية الكندية، النواب على مخاطر استخدام الدول الأجنبية لبرامج تجسس متطورة لاعتراض اتصالاتهم الإلكترونية.

وليس من الواضح ما هي الدول التي يُعتقد أنها تتجسس على السياسيين الكنديين، لكن كبير مسؤولي الأمن القومي في شرطة الخيالة الكندية الملكية، مارك فلين؛ أخبر لجنة الأخلاقيات بمجلس العموم أنه من المحتمل أنهم مستهدفون، وفقا لشبكة جلوبال نيوز الكندية.


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