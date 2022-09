الشرطة الكندية تنشر صورتى المشتبه بهما فى عمليات الطعن الجماعى بكندا

قالت قائدة شرطة في ساسكاتشوان في كندا إن شخصين يشتبه في تورطهما في الهجمات الدامية التي أودت بعشرات القتلى في مقاطعات متفرقة في كندا.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت روندا بلاكمور في مؤتمر صحفي أن شخصين يشتبه في تورطهما في الهجمات، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون. يسافرون في سيارة نيسان روج سوداء.

ولفتت بلاكمور إلى إنه تم العثور على عشرة قتلى في 13 مقاطعة. تم نقل 15 شخصا إلى المستشفى.

وأصدرت الشرطة إشعارا لأهالي ساسكاتشوان طالبوا فيه "بعدم مغادرة مكان آمن، والحذر".

كما طُلب من العامة الإبلاغ عن الأشخاص المشبوهين وحالات الطوارئ إلى خدمة 911 وعدم نشر معلومات حول مكان وجود الشرطة.

