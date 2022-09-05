السفير المصري في جيبوتي يبحث مع وزير الاقتصاد سبل تعزيز التعاون

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بحث السفير حسام الدين رضا، سفير مصر في جيبوتي، مع "إلياس موسي دوالة" وزير الاقتصاد المكلف بالمالية الجيبوتي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الأحد -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن الوزير الجيبوتي أعرب خلال اللقاء عن سعادته برؤية التزايد والتنوع الكبير في المنتجات المصرية بالسوق الجيبوتية.

وأشار إلى حرص الجانب الجيبوتي على الاستمرار في التعاون مع مصر في مجالات التجارة، وذلك في ظل سعي الدولة لتنويع مصادر الاستيراد.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين العمل بجد وهمة لتنفيذ الرؤية التي وضعتها القيادتان السياسيتان للبلدين لتحقيق التقارب في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المزمع إقامته في مصر نوفمبر المقبل، حيث أشار الوزير الجيبوتي إلى الأهمية التي توليها بلاده لإنجاح هذه الدورة من المؤتمر.