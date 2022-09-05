اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 15 سنة للمتهم بقتل شاب في قرية الهياتم بالمحلة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:34 م
السجن 15 سنة للمتهم بقتل شاب في قرية الهياتم بالمحلة محكمة جنايات - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر، المتهم بقتل شاب بقرية الهياتم مركز المحلة، بالسجن 15 سنة في القضية 587 لسنة 2022 كلى شرق طنطا.
 
كانت المحكمة قد انعقدت أمس الأول بحضور عائلة المجني عليه، وادعوا مدنيا من قبل المتهم بمبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
 
وطلب المحامى الحاضر مع المتهم، عرض الأسطوانة التى تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفه المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعة من بدايتها لنهايتها للوقوف على حقيقه الواقعة.
 
ونظرت المحكمة الأسطوانة على جهاز لاب توب في المداولة أمام المدعين بالحق المدنى ومحاميه، والمتهم ومحاميه، وشاهدت هيئة المحكمه تفاصيل الواقعة من بدايتها لنهايتها، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسه وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة والدفاع وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
 
 

محكمة جنايات المحلة

المحلة

قرية الهياتم

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة