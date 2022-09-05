السجن 15 سنة للمتهم بقتل شاب في قرية الهياتم بالمحلة

الغربية - فريق المحافظات

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر، المتهم بقتل شاب بقرية الهياتم مركز المحلة، بالسجن 15 سنة في القضية 587 لسنة 2022 كلى شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت أمس الأول بحضور عائلة المجني عليه، وادعوا مدنيا من قبل المتهم بمبلغ 15001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وطلب المحامى الحاضر مع المتهم، عرض الأسطوانة التى تم تفريغها من جهاز DVR بمعرفه المساعدات الفنية والمتضمنة بيان شامل للواقعة من بدايتها لنهايتها للوقوف على حقيقه الواقعة.

ونظرت المحكمة الأسطوانة على جهاز لاب توب في المداولة أمام المدعين بالحق المدنى ومحاميه، والمتهم ومحاميه، وشاهدت هيئة المحكمه تفاصيل الواقعة من بدايتها لنهايتها، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسه وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم للمرافعة والدفاع وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.