اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السجن والغرامة لكل من زور بطاقة المُسن بقانون حقوق المسنين

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 05:00 ص
السجن والغرامة لكل من زور بطاقة المُسن بقانون حقوق المسنين مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل

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تضمن مشروع قانون حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا عقوبات لكل من حاول تزوير بطاقة المسن، وجاء المادة 38 من قانون "حقوق المسنين" المدرجة بالباب التاسع الخاص بالعقوبات، والتي تنص على :"مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية:
 
كما وافقت على المادة 39 والتي تنص على :" يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
 
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
 
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
 
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
 
 

حقوق المسنين

مجلس الشيوخ

بطاقة المسن

حماية حقوق المسنين



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