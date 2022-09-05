اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: دعم التقاوى يشهد نهضة كبيرة وهناك توجيهات للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:50 ص
الزراعة: دعم التقاوى يشهد نهضة كبيرة وهناك توجيهات للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية تقاوى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن ملف دعم التقاوي لم يشهد من قبل هذا الدعم المعنوي والمالي والفني منذ إنشاء وزارة الزراعة في عام 1913.

 

وأضاف الدكتور حاتم إبراهيم، في مداخلة لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن ملف التقاوي يشهد نهضة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذا الملف ما هو إلا حياة كريمة وصورة لمبادة حياة كريمة لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، ويوفر العنصر الرئيس لعملية الزراعة وهي التقاوي.

وتابع: "يوجد ارتياح لدى المزارعين مع إضافة منظومة الزراعة التعاقدية، والرئيس السيسي يريد أن يحفز المزارع ويشجعه ويجد آلية وطمأنه له عند زراعة محاصيله بوجود استراتيجية واحدة"، مشيرا إلى أن الدولة تهتم أيضا بزراعة المحاصيل الزيتية وهناك توجيهات لتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق الزراعة التعاقدية.


الزراعة

مصر

أخبار مصر

التقاوي

السيسي

المزارعين

حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

كل ما تريد معرفته عن تقاوى المحاصيل الشتوية فى 6 معلومات

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:00 ص

"دهب الفلاح".. حصاد السمسم باب الخير للمزارعين فى الشرقية.. الفدان يحتاج من 3 لـ4 كيلو تقاوى وينتج 600 كيلو.. سعر البيع يصل لـ30 جنيها للكيلو.. ويستخدم فى صناعة الحلاوة الطحينية والزيوت ومستحضرات التجميل.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:00 م

الجمهورية الجديدة.. استنباط أصناف جديدة من الأرز تتحمل الملوحة وقلة المياه.. البحوث: نستنبط أصناف تقاوى لمواجهة عدد من التحديات وتعطى إنتاجية أعلى.. ونستخدم طرق الزراعة الحديثة لمواجهة الظروف المعاكسة.. صور

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة