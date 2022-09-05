الرى تنفذ 19 قرار إزالة بالخطاطبة ودمنهور وشبراخيت

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة العامة لري غرب البحيرة، حملات إزالة على منافع الرى ضمن موجة الإزالات رقم 20 حيث تم تنفيذ 19 قرار إزالة بهندسات رىالخطاطبة ودمنهور وشبراخيت بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون.

وأكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخليةمتمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعدياتوالتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

يشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يتابع على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيسمجلس الوزراء بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، و الإفادة بتقريريومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

يذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاعالتصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلىالحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفتراتالطوارئ غير المتوقعة.