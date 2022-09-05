الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل

كتبت ـ أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية و الرى ، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى الأربعاء إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.