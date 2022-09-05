الجامعة العربية تسعى لتفعيل الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023

بيشوى رمزى

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الأمانة العامة للجلمعة قامت بمخاطبة وزارات الصحة العربية بالعمل على موافاتها بمقترحاتها لشعار الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 للعرض على مجلس وزراء الصحة العرب في دورته القادمة لتفعيل الاحتفال بهذا اليوم من خلال التنسيق لتنظيم فعاليات على المستوى الوطني للتعريف بهذا اليوم من خلال مختلف وسائل الإعلام الوطنية لديها لمزيد من التوعية والتثقيف.



وأوضحت أبو غزالة - في تصريح اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم 5 الصادر عن دورته العادية 51 فبراير 2019 الذي اعتمد مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة.



وقالت إن هذا اليوم يهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع الصحي العربي من خلال إبراز الإنجازات المحققة في الدول العربية الأعضاء في مختلف المجالات الصحية، وتقدير الجهود المبذولة من المؤسسات العربية الصحية والكفاءات الصحية العربية المحلية والدولية في تدعيم وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وإظهار المبادرات الصحية الفارقة ودعمها وتشجيعها من أجل خدمة صحية أفضل يشعر بها المواطن العربي على أرض الواقع، بالإضافة إلى العمل على إشراك كافة القطاعات المختلفة في الدول العربية الأعضاء في التصدي للمخاطر الصحية التي تواجه مجتمعنا العربي لتحقيق نوع من التكامل وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة.



وأعربت عن تطلع الأمانة العامة بأن يكون هذا اليوم بمثابة آلية جديدة لتشجيع التواصل المشترك على مستوى كافة القطاعات الصحية العربية، وإشراك كافة الكوادر الصحية لإبراز الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب نحو رسم السياسات وتحقيق التكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة بين الدول العربية، وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والمبادرات والبرامج العربية في مختلف المجالات الصحية.