الثلاثاء.. غلق باب التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية لل مشروعات الخضراء الذكية ، أنه سيتم غلق باب التقديم عبر الموقع الإلكترونى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر حيث تم فتح باب التقديم يوم 21 أغسطس الماضى، وتقدم خلال الفترة أكثر من 1500مشروع متنوع.

وأوضح الموقع، أنه مع غلق باب التقديم وحتی 15 سبتمبر، سيتم بدء إجراءات التحكيم للمشروعات المتقدمة من اللجنة المشكلة والدعم الفني، للمشروعات الفائزة في إعداد عروض تقديمية مقنعة للجهات الممولة بجدارة المشروعات بالتمويل فى كل محافظة على حدة، ثم يتم التصعيد على مستوى الجمهورية لاختيار 18 مشروعا فقط يتم عرضها بمؤتمر المناخ ودعمها المالى للتنفيذ .

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جدير بالذكر، أنه طبقا للإحصائية التى حصل "اليوم السابع" عليها بالعدد المتقدم للمشروعات حتى يوم 1سبتمبر، التى وصل عددها 1500 مشروع اخضر ، وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المشروعات المقدمة حيث وصل عددها 296 مقترحا، تلتها محافظتى الجيزة بـ120 مقترحا والإسكندرية بـ100، ثم محافظة المنيا 74 مشروعا ثم أسيوط بـ73 مشروعا.