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"التنمية الحضرية": تريليون جنيه تكلفة تطوير مشروعات على مستوى الجمهورية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 06:54 م
"التنمية الحضرية": تريليون جنيه تكلفة تطوير مشروعات على مستوى الجمهورية خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق مكلف بأعمال وتنفيذ مشروعات تنمية حضرية على مستوى الجمهورية بتكلفة تريليون جنيه، لافتا إلى أن الصندوق مكلف بتطوير مراكز المحافظات والمدن الكبرى بحوالي 500 ألف وحدة سكنية.
 
وأشار المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات يشمل 13 محافظة بالأقاليم، وذلك لتوفير الخدمات لكل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفا أنه جاري العمل في 5 مناطق بالقاهرة التاريخية.
 
وتابع: "هناك رغبة في عودة القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه في السابق، مع الحفاظ على معالمها لكونها أكبر مدينة عالمية مسجلة في اليونسكو، وبحلول 2030 سيكون تم الانتهاء من تطوير كل المدن والمناطق غير المخططة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والقاهرة التاريخية"، لافتا إلى أنه لم يعد هناك مناطق خطرة وغير آمنة.

صندوق التنمية الحضرية

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